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74. Cannes Film Festivali'nde ödüller dağıtıldı: İşte 74. Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmler!

Fransa'nın Cannes kentinde, bu yıl 74. kez düzenlenen dünyanın en ünlü festivallerinden Cannes Film Festivali'nde ödüller, sahiplerini buldu. Cannes Festival Sarayı'nda yapıaln törende, Altın Palmiye ödülünü "Titane" adlı film kazandı. İşte 74. Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmler...

74. Cannes Film Festivali'nde ödüller dağıtıldı: İşte 74. Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmler!

Bu yıl Fransa’nın Cannes kentinde, 74'üncü kez düzenlenen ve 6 Temmuz'da başlayan Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Altın Palmiye ödülünü "Titane" adlı filmi kazandı.

JÜRİ BAŞKANI ERKEN AÇIKLADI

Jüri başkanı Spike Lee'nin yanlışlıkla Altın Palmiye kazanan filmi erken açıkladığı festivalde, ödül Fransız Julia Ducournau'nun yönettiği "Titane" filmine verildi. Ducournau, bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen oldu.

74. Cannes Film Festivali'nde ödüller dağıtıldı: İşte 74. Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmler!

EN İYİ YÖNETMEN

En iyi yönetmen ödülünü ise "Annette" isimli filmiyle Fransız yönetmen Leos Carax aldı.

74. Cannes Film Festivali'nde ödüller dağıtıldı: İşte 74. Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmler!

EN İYİ KISA FİLM

Kısa film dalında jüri özel ödülü Brezilyalı yönetmen ve senarist Jasmin Tenucci'nin "Ceu de Agosto"ya verilirken, Altın Palmiye ödülüne Hong Konglu yönetmen Tang Yi'nin "Tian Xia Wu Ya" filmi layık görüldü.

74. Cannes Film Festivali'nde ödüller dağıtıldı: İşte 74. Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmler!

ALTIN KAMERA ÖDÜLÜ

Altın Kamera ödülü de "Murina" filmiyle Hırvat asıllı yönetmen Antoneta Alamat Kusijanoviç'e verildi.

74. Cannes Film Festivali'nde ödüller dağıtıldı: İşte 74. Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmler!

ONURSAL ALTIN PALMİYE

İtalyan yönetmen Marco Bellocchio, Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı.

74. Cannes Film Festivali'nde ödüller dağıtıldı: İşte 74. Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmler!

EN İYİ ERKEK VE KADIN OYUNCU

En iyi erkek oyuncu "Nitram" filmindeki rolüyle Amerikalı aktör Caleb Landry Jones, en iyi kadın oyuncu ise "Verdens Verste Menneske" filmindeki performansıyla Norveçli aktris Renate Reinsve seçildi.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Jüri Özel Ödülü'nü de İsrail asıllı yönetmen Nadav Lapid'in "Ha'berech" ile Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul'un "Memoria" filmleri aldı.

74. Cannes Film Festivali'nde ödüller dağıtıldı: İşte 74. Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmler!

EN İYİ SENARYO

Japon yönetmen Hamaguchi Ryusuke'nin yönettiği ve Takamasa Oe ile yazdığı "Drive My Car" en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

Büyük Ödül, İran asıllı Asghar Farhadi'nin yönettiği "Ghahreman" ile Finlandiyalı Juho Kuosmanen'in yönettiği "Hytti N6" filmlerine verildi.
 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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