74 yıldır yüzüyor!

Edirne, Türkiye Yüzme Federasyonu Uluslararası Masterlar Kış Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Üç gün sürecek ve 60 kulüpten 409 sporcunun katıldığı yüzme masterlar şampiyonasında 89 yaşındaki Mehmet Bedrettin Arısoy, en yaşlılar arasında halen yüzmeye devam ederek gençlere örnek oluyor. 74 yıldır yüzdüğünü ifade eden Arısoy, "Yüzmek beni çok rahatlatıyor, mutlu ediyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Uluslararası Masterlar Kış Şampiyonası, Edirne'deki olimpik havuzda başladı. Üç gün sürecek olan masterlar şampiyonasına Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan'dan 247'si kadın, 409 sporcu katıldı. Açılış programında Edirne Belediyesi Bando Takımı eşliğinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı söylendi. Ardından Edirne Belediyesi Roman Halk Dansları Topluluğu gösterdi yaptı. Özellikle Hindistan'dan gelen master yüzücü sporcular, dansları cep telefonlarına kaydederek yoğun ilgi gösterdi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, master yüzme şampiyonasının yaşam boyu yapılabilir bir spor olduğunu belirterek, "Gelecek nesillere rol modellik yapıyorsunuz. bu katkınızdan dolayı sizlere ayrıca teşekkür ederim" dedi. Türkiye Yüzme Federasyonu Masterlar Branş Başkanı Selçuk Demirel, masterlar branşını çok önemsediklerini ifade ederek, "Türkiye Yüzme Federasyonu 2019 yılı master yüzme branşının ilk şampiyonasını Edirne'de yapıyoruz. 25 yaş üstü sporcuların, dünyada çok büyük bir gelişme gösteren master yüzme branşı çok önem verdiğimiz bir branş. Ülkemizde de 10 yılı geride bıraktı. Türkiye Yüzde Federasyonu olarak son derece önemsediğimiz ve sporcularımıza, her yaşta yüzülebileceğinin altını çizen branşımız oluyor. Edirne 2018 yılında çok güzel tesise kavuştu. Sporcularımız ilk gün hızlı bir giriş yapıldı ve 7 Türkiye rekoru kırıldı. Masterlar branşında ilk 8'e giren sporcularımız var. Buda bizi mutlu ediyor, son 4 yılda derecelerde gelişim var. Büyüklerin dereceleri gençlere itici güç oluyor" dedi.

74 YILDIR HAVUZDA YÜZÜYOR

Uluslararası Masterlar Kış Şampiyonası'nda 89 yaşındaki Mehmet Bedrettin Arısoy, ilerlemiş yaşına rağmen şampiyonalara katılım sağlamasıyla dikkat çekiyor. Gençlere de örnek olarak gösterilen Arısoy, 15 yaşında yüzmeye başladığını ve şampiyonlara sürekli katıldığını söyledi. Yüzerken kendini çok rahat hissettiğini kaydeden Arısoy, "Yüzdükçe kendimi çok iyi hissediyorum. Küçükken yüzmeyi de kendim öğrendim. 15 yaşına kadar futbol oynuyordum. Daha sonra yüzme ihtisas kulübüne gittim. O zamandan beri de devam ediyorum. Mümkün olduğunca devam etmek istiyorum. Şimdi kireçlenme, nefes darlığı var. Kızım var Sedef Arısoy oda yüzüyor. Biz kısmetse Kore'de dünya şampiyonasına gidiceğiz. Gençten yüzme sporuna çalışsınlar, diğer sporları da ihmal etmesinler. Yüzmek beni çok rahatlatıyor, mutlu ediyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Uluslararası Masterlar Kış Şampiyonası, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Seremoni ve sporcuların yürüyüşleri

- Sporcular ve tribünler

- Roman Halk Dansları gösterisi

- Hintli sporcuların cep telefonu kayıt alması

- Selim Demirel ile röportaj

- Olimpik havuz genel detaylar

- Mehmet Bedrettin Arısoy ile röportaj

- Yarışlardan genel görüntüler

DHA