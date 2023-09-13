742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde Alanya yörük çadırı tanıtıldı

Alanya Belediyesi, 8-9-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "742. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde Alanya yörük çadırı tanıtıldı

Alanya Belediyesi, 8-9-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "742. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti Söğüt'te, büyük bir otağ çadırı kuran Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Alanya Yörük kültürünü, çeşitli etkinlikler ve sergilerle ziyaretçilere tanıttı. Çadırda, yaylalara göç esnasında Yörükler tarafından kullanılan mutfak eşyaları, giyim-kuşam, heybeler, kilimler, dokuma malzemeleri sergilendi. Göç yolunda yenen yiyecekler, yöresel ikramlıklar çadırı ziyaret eden misafirlere sunuldu. Şenliklerin 742. yılı anısına misafirlere hatıra para bastırıldı. Büyük ilgi gören Alanya çadırını, Söğüt Kaymakamı, STK temsilcileri ve Yörük derneklerinin yanı sıra Söğütlü vatandaşlar ziyaret etti.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura , Söğüt'te düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Alanya'nın Yörük kültürünü tanıttıklarını söyledi. Hacıkura, "Kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için Belediyemiz tarafından yürütülen "Kültür Envanteri" çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Yörük kültürüne dair ne varsa, Söğüt'te kurduğumuz otağ çadırında ziyaretçilere tanıttık. 3 gün süren ve ülkemizin dört bir yanında katılımın olduğu şenliklerde, ziyaretçilerden çok güzel övgüler aldık. Bu da bizi şehrimiz adına gururlandırdı" dedi.

742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde Alanya yörük çadırı tanıtıldı

742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde Alanya yörük çadırı tanıtıldı

742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde Alanya yörük çadırı tanıtıldı

742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde Alanya yörük çadırı tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Son Haberler
SSK ve BAĞ-KUR emeklisini heyecanlandıran zam müjdesi! En düşük maaş ne kadar olacak, kimler ne kadar zam alacak? İşte detaylar
SSK ve BAĞ-KUR emeklisini heyecanlandıran zam müjdesi! En düşük maaş ne kadar olacak, kimler ne kadar zam alacak? İşte detaylar
Dinlenme tesisinde unutulan içinde döviz bulunan çantayı polise teslim etti
Dinlenme tesisinde unutulan içinde döviz bulunan çantayı polise teslim etti
Samsun’da doktoru rehin alan şahıs yakalandı
Samsun’da doktoru rehin alan şahıs yakalandı
BTÜ sanayi işbirliği
BTÜ sanayi işbirliği
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!