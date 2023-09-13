742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde Alanya yörük çadırı tanıtıldı

Alanya Belediyesi, 8-9-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "742. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti Söğüt'te, büyük bir otağ çadırı kuran Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Alanya Yörük kültürünü, çeşitli etkinlikler ve sergilerle ziyaretçilere tanıttı. Çadırda, yaylalara göç esnasında Yörükler tarafından kullanılan mutfak eşyaları, giyim-kuşam, heybeler, kilimler, dokuma malzemeleri sergilendi. Göç yolunda yenen yiyecekler, yöresel ikramlıklar çadırı ziyaret eden misafirlere sunuldu. Şenliklerin 742. yılı anısına misafirlere hatıra para bastırıldı. Büyük ilgi gören Alanya çadırını, Söğüt Kaymakamı, STK temsilcileri ve Yörük derneklerinin yanı sıra Söğütlü vatandaşlar ziyaret etti.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura , Söğüt'te düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Alanya'nın Yörük kültürünü tanıttıklarını söyledi. Hacıkura, "Kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için Belediyemiz tarafından yürütülen "Kültür Envanteri" çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Yörük kültürüne dair ne varsa, Söğüt'te kurduğumuz otağ çadırında ziyaretçilere tanıttık. 3 gün süren ve ülkemizin dört bir yanında katılımın olduğu şenliklerde, ziyaretçilerden çok güzel övgüler aldık. Bu da bizi şehrimiz adına gururlandırdı" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)