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  3. 75 bin dolarlık vurgun yapan 3 Gürcü yakalandı (2)

75 bin dolarlık vurgun yapan 3 Gürcü yakalandı (2)

Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ'da alış- veriş yaptıktan sonra güven verdikleri kuyumcu dükkanlarına girip 1 dolarlık desteleri 100 dolar destelerle değiştirerek, yaklaşık 75 bin dolarlık vurgun yapan Gürcistan uyruklu M.A., M.,M ve T.J., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

75 bin dolarlık vurgun yapan 3 Gürcü yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ'da alış- veriş yaptıktan sonra güven verdikleri kuyumcu dükkanlarına girip 1 dolarlık desteleri 100 dolar destelerle değiştirerek, yaklaşık 75 bin dolarlık vurgun yapan Gürcistan uyruklu M.A., M.,M ve T.J., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

DHA

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