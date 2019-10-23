75 Bin TL ödüllü 12. Mücevher Tasarım Yarışması’na başvurular başladı

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl "Kadın" temasıyla duyurulan 12. Mücevher Tasarım Yarışması'nda başvuru dönemi 22 Ekim'de başladı.

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Mücevher Tasarım Yarışması'nın ana teması, kadın olarak belirlendi. Başvuruların 22 Aralık'a kadar yapılabileceği yarışmanın finali, 20 Mart 2020, cuma akşamı gerçekleştirilecek. Yarışma kapsamında birincilik ödülü 75 bin TL, ikincilik ödülü 20 bin TL ve üçüncülük ödülü de 5 bin TL olarak belirlendi.

Adaylar, geçen sene olduğu üzere bu yıl da yarışmaya tek bir eser ile katılabilecekler.

Kadın ve Tasarım: Hem Öz Hem Töz

12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın bu yılki teması "Kadın", insanın sosyal ve kültürel olarak varlığının iki yapıtaşı olan kadın ve tasarımı bir araya getiriyor. Tasarımcılar kadını önce tasarılarında oluşturuyor, ardından tasarımlarına yansıtıyor ve her şeyin başladığı yere bir yolculuğa çıkıyorlar.

Kadın ve tasarım, birbirinden uzak görünen iki ayrı kavram olsa da kök olarak birbirine benzeyen iki engin ana fikir olarak karşımıza çıkıyor. Kadının aile ve toplumun, dolayısıyla insan yaşamının temelini oluşturması gibi yazıdan mimariye, dilden ticarete insan düşünce ve yetisinin ürünü olan her şeyin temelinde de tasarım yatıyor.

Tasarım olmadan hiçbir şey üretilemeyeceği gibi, kadın olmadan da insan yaşamı düşünülemez. Dolayısıyla kadın ve tasarım hem öz hem de töz olarak belirtiliyor.

Kaynak: İHA