7,5 saat aralıksız çay içtiği oluyor! Bir oturuşta içtiği çay sayısı şoke etti, duyanlar inanamıyor! Böyle bir rekor yok

Dünyanın en çok çay tüketilen ülkesi olan Türkiye'de günün her saatinde çay içen vatandaşlar bulunurken Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yenice köyünde yaşayan Ömer Faruk Soydaş ise içtiği çay sayısı ile birçok vatandaştan kendini ayırıyor.

GİTTİĞİ HER YERDE ÇAY İÇİYOR

Çiftçilik yapan Soydaş çayı içmeyi bir hayat ritüeline dönüştürdü. Evinde, köy konağında ve hayvanları beklemek için gittiği yerlerde çay içen Soydaş'ın durumunu bilen köyler bunu normal karşılıyor.

BARDAK YERİNE DEMLİK SAYIYOR

İçtiği çayın miktarını saymayan Saydaş, demlik hesabı yaptığını belirterek kıtlama şeker kullandığını söyledi.

"ÇAY GÜZEL OLURSA 100 BARDAĞI BULDUĞUM OLUYOR"

Günün 24 saatine kendisi için en önemli şeylerden birinin çay olduğunu belirten Soydaş, " Çay güzel olursa 100 bardağı bulduğum oluyor. Muhabbet arasında saatlerde çay içtiğimiz var. Ailem benim çay içmeme karışmaz, çayımı demleyip önüme koyarlar ben kendim doldurur kendim içerim” dedi.

Yaşadığı ilginç bir olayı anlatan Soydaş, Nazlıçayır köyüne maç izlemeye gittiklerini ve burada 4 demlik çay demlendiğini ifade ederek," Dedim beşinciyi de demlersen içerim dedim. Bana kalkın gidin dedi. " diye konuştu.

"7,5 SAAT BOYUNCA DURMADAN ÇAY İÇMİŞİZ"

Ramazan ayında teravih namazından sonra bir amcanın evine gittiklerini anlatan Soydaş, "Çay içmeye başladık, ezan okundu oruca niyetlendik. Orada yatsı ile sabah ezanı arasında 7,5 saat boyunca durmadan çay içmişiz. Ezan okunmasa yine içmeye devam edecektik” ifadelerini kullandı.