75 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

Umre yolculuğundan dönen 75 yaşındaki Meryem Şaşmaz'ın Eskişehir'de 14 gün karantinada kaldığı yapılan öğrenci yurdunda yapılan sağlık taramasında koronavirüs olduğu tespit edilmişti. 75 yaşındaki kadın, 25 Mart'ta ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ALKIŞLARLA UĞURLADI

Hastanede 15 gün tedavi gören Meryem Şaşmaz, sağlığına kavuşarak koronavirüsü yendi. Hastaneden taburcu edilen Şaşmaz'ı sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı.

Tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarılan Şaşmaz, AFAD ekipleri ile memleketi Diyarbakır'a gönderildi.