75'lik örümcek nine görenleri hayrete düşürdü!
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 75 yaşındaki Zahide Karakurt, kilitli olan kapıyı aşmak için önce duvara tırmandı ardındansa duvara tutunarak aşağı indi. Yaşlı kadını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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