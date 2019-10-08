76 araca 52 bin 808 TL ceza yazıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 76 araç sürücüsüne toplam 52 bin 808 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü araç kullanımını önlemek için çalışma yürüten Bölge Trafik ve Trafik Denetleme ekipleri, 4 – 5 Ekim tarihleri arasında belli saat aralıkları ile uygulama gerçekleştirdi. İl genelinde belli noktalarda yapılan uygulama çalışması gerçekleştiren trafik polisi, 875 aracı denetimden geçirdi.

Denetim sonucu 76 araç ve sürücüsüne 52 bin 808 TL idari para cezası yazıldı. 10 aracın da trafikten men edildiği denetimlerde, 16 sürücünün ehliyet belgesi geri alındı.

Kaynak: İHA