76 yaşındaki Ülker teyze, yeni yuvasına kavuştu

ANKARA'da ısınma imkânı olmayan gecekonduda yaşayan 76 yaşındaki Ülker Güleryüz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimiyle apartman dairesinde sıcak bir yuvaya kavuştu.

Altındağ ilçesinde ısınma imkânı olmayan ve yaşam koşulları çok zor bir gecekonduda yaşayan Ülker Güleryüz'ü, geçtiğimiz hafta Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından paylaştı. Haluk Levent'in paylaşımının ardından Altındağ Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimiyle Ülker Güleryüz, yeni eşyalarıyla apartman dairesinde sıcak bir yuvaya kavuştu. Ülker Güleryüz'ün yeni evine taşınma sürecini yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Balcı, "Ülker teyzemiz artık bize emanet. Kendisine sağlıklı, hayırlı ve huzurlu ömürler diliyorum" dedi.

HALUK LEVENT'TEN TEŞEKKÜR

Ülker Güleryüz'ün yeni evine kavuşmasının ardından sanatçı Haluk Levent ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ülker Güleryüz'ün Yeni evinden görüntü

Yeni eşyaların eve yerleştirilmesi

Ülker Güleryüz'den görüntü

Ülker Güleryüz'ün konuşması

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Kaynak: DHA