77 yaşındaki vatandaş gölde kalp krizi geçirdi

İznik Gölü'nde yüzen 77 yaşındaki vatandaş kalp krizi geçirdi.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Göllüce köyü sahilinde meydana geldi. Hüseyin Yavuz (77) göle serinlemek için girdiği sırada kalp krizi geçirdi. Yavuz'u suyun içinde hareketsiz halde fark eden köylüler hemen yardıma koştu. Gölden çıkarılan yaşlı adama ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği Yavuz, İnegöl Kalp Aritmi Hastanesine kaldırıldı. Yavuz'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA