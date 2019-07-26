Muğla'nın Ortaca ilçesinde park halindeki bir tırın dorsesinde bulunan saman balyalarının ateş alması sonucu 775 adet saman balyası yandı.

Ortaca Cumhuriyet Caddesi İstiklal Caddesi üzerinde park halinde bulunan 42 AAS 904 plakalı tıra ait 42 DAR 94 plakalı dorse içinde bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliğinden ekip sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan saman balyalarına müdahale ederken, yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 50 ton su ile yangını kontrol altına aldılar. Yangında 775 adet saman balyasının yandığı açıklandı. Yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA