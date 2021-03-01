78’inci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından belirlenen ve Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.

Pandemi sebebiyle ödüller ilk kez sanal ortamda dağıtıldı. Programın sunuculuğunu yapan isimler Tina Fey ve Amy Poehler oldu.

CHLOE ZHAO, ALTIN KÜRE KAZANAN İLK ASYA KÖKENLİ KADIN

11 Eylül 2020'de yayına giren Nomaland filmiyle Chloé Zhao, drama alanında en iyi film ödülünü ve aynı filmle en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Aynı zamanda Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.

Aynı zamanda 43 yaşında kolon kanserinden hayatını kaybeden Amerikalı ünlü oyuncu Chadwick Boseman, drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR