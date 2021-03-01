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78’inci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

İlk kez sanal ortamda gerçekleştirilen ödül gecesinde Chloé Zhao, Altın Küre alan ilk Asya kökenli kadın olurken drama alanında en iyi erkek oyuncu ödülünün geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman'a verilmesi dikkat çekti.

78’inci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından belirlenen ve Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, bu yıl 78. kez sahiplerini buldu.

Pandemi sebebiyle ödüller ilk kez sanal ortamda dağıtıldı. Programın sunuculuğunu yapan isimler Tina Fey ve Amy Poehler oldu.

CHLOE ZHAO, ALTIN KÜRE KAZANAN İLK ASYA KÖKENLİ KADIN

11 Eylül 2020'de yayına giren Nomaland filmiyle Chloé Zhao, drama alanında en iyi film ödülünü ve aynı filmle en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Aynı zamanda Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.

Aynı zamanda 43 yaşında kolon kanserinden hayatını kaybeden Amerikalı ünlü oyuncu Chadwick Boseman, drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

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ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

  • Drama Dalında En İyi Film: Nomadland
  • En İyi Yönetmen: Chloé Zhao (Nomadland)
  • Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Borat Subsequent Moviefilm
  • En İyi Yabancı Film: Minari- En İyi Animasyon Filmi: Soul
  • En İyi Senaryo: Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)
  • Drama Dalında En İyi TV Dizisi: The Crown
  • Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV Dizisi: Schitt’s Creek
  • En İyi Film Müziği: Soul (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste)
  • Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)
  • Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)
  • Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rosamund Pike (I Care A Lot)
  • Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

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