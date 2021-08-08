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8 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı | Yeni dizi İkimizin Sırrı ATV'de

ATV'de bugün ne var? Afacan Arabalar ile güne başlayan ATV'de akşam yeni dizi İkimizin Sırrı izleyici karşısına geçiyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı...

8 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı | Yeni dizi İkimizin Sırrı ATV'de

Ekranların sevilen kanalı olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Afacan Arabalar ile güne başlayan kanalda saat 16.50'de  Buz Devri 4: Kıtalar Ayrışıyor yayınlanıyor. Akşam ise yeni dizi İkimizin Sırrı ATV izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı...

8 AĞUSTOS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Afacan Arabalar

10:00 Nadide Hayat

12:40 Dizi TV

13:30 Kalp Yarası

16:50 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrışıyor

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

23:00 İkimizin Sırrı

{TITLE_STRIP}İkimizin Sırrı dizisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

{TITLE_STRIP}İkimizin Sırrı dizisi konusu ne? İkimizin Sırrı oyuncuları kimler?

 

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