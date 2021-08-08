8 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı | Yeni dizi İkimizin Sırrı ATV'de
ATV'de bugün ne var? Afacan Arabalar ile güne başlayan ATV'de akşam yeni dizi İkimizin Sırrı izleyici karşısına geçiyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanalı olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Afacan Arabalar ile güne başlayan kanalda saat 16.50'de Buz Devri 4: Kıtalar Ayrışıyor yayınlanıyor. Akşam ise yeni dizi İkimizin Sırrı ATV izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı...
8 AĞUSTOS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Afacan Arabalar
10:00 Nadide Hayat
12:40 Dizi TV
13:30 Kalp Yarası
16:50 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrışıyor
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:00 İkimizin Sırrı
İkimizin Sırrı dizisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
İkimizin Sırrı dizisi konusu ne? İkimizin Sırrı oyuncuları kimler?