Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da zirveye çıktı!8 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSON DAKİKA| Balıkesir'de trafik kazası! Otobüs takla attı: 14 ölü!Bomba iddia! Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola diziden ayrılıyor mu?Sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı! Kediye işkence yaparak öldüren kişi tutuklandı!Yangınlarda son durum ne? 10 gün sonra sevindiren haber geldi!Başvurular başlıyor! Suudi Arabistan'ın Umre ziyaretleri hakkında kararı belli oldu!Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Ulaşımda aksamalar olabilir! İşte 8 Ağustos 2021 Pazar hava durumuAntalya'nın Kaş ilçesinde 5 ayrı noktada yangın!Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, Yasak Elma dizisine dahil oluyor
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 8 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

8 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

8 Ağustos 2021 Pazar bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler8 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

8 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 8 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

8 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12:30
Balestier Khalsa - Lion City
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Geylang - Tampines
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

13:15
ADO Den Haag - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

14:00
Rennes - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

14:00
Incheon - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:00
FC Seoul - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:30
Standard Liege - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

14:30
Koge - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

15:00
Randers - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

15:00
Tammeka - Kalju
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

15:15
Lugano - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

15:30
Fulham - Middlesbrough
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV

15:30
VVV Venlo - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

16:00
Bordeaux - Clermont
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2Bilyoner TV

16:00
Nice - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00
St. Etienne - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

16:00
Strasbourg - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00
Vendsyssel - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Pogon Szczecin - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:00
Haka - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

16:00
Djurgarden - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:00
Hacken - Östersunds
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

16:30
Mannheim - Frankfurt
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV

16:30
Elversberg - Mainz
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
Carl Zeiss Jena - Köln
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
Meppen - Hertha Berlin
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
Münster - Wolfsburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
RW Koblenz - Jahn Regensburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
Münih Türkgücü - Union Berlin
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
Oldenburg - Düsseldorf
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

16:30
Villingen - Schalke
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

17:00
Leuven - Charleroi
Belçika Pro League
Bilyoner TV

17:00
Celtic - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

17:00
St.Johnstone - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

17:00
VPS - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Kopenhag - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
Dundalk - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

17:00
Shamrock Rovers - Longford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

17:00
Jablonec - Bohemians 1905
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Pardubice - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:30
Guimaraes - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

17:30
Tondela - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

17:30
Khimki - Rostov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

17:30
Basel - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

17:30
Luzern - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

18:00
Metz - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:00
Dinamo Tiflis - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
Brage - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Tabor Sezana - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Rapid Wien - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Salzburg - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
WSG Tirol - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Tabor Sezana - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Chindia Targoviste - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

18:30
Coventry - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports 3Bilyoner TV

18:30
Wisla Plock - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

18:30
Honka - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KuPS - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Elfsborg - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Göteborg - Hammarby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:00
Aalborg - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Zilina - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Cusco - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Barcelona - Juventus
Kadınlar Hazırlık Maçı
TRT Spor

19:00
Mjondalen - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Molde - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sandefjord - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Viking - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Zilina - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:30
Anderlecht - Seraing
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV


19:30
Braunschweig - Hamburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

19:30
Santiago Wanderers - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

19:30
Hansa Rostock - Heidenheim
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

19:30
Wurzburger Kickers - Freiburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV

19:55
Dragovoljac - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Porto - Belenenses
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:00
Dinamo Batum - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Leiknir - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

20:00
Vikingur Reykjavik - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

20:00
Dinamo Moskova - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube, Bilyoner TV

20:00
Rubin Kazan - Akhmat
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

20:00
Universidad Nacional - Atl. San Luis
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

20:00
Fastav Zlin - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

20:00
Sutjeska - Jezero
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube

20:00
Parma - Inter
Hazırlık Maçı
Inter Youtube

21:00
SKF Sered - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

21:00
Slask Wroclaw - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:00
Stabaek - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:00
SKF Sered - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

21:15
Aluminij - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:15
AD Cantolao - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:15
Aluminij - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:30
Steaua Bükreş - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:45
Montpellier - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2Bilyoner TV

22:00
Oostende - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:00
America Mineiro - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Juventude - America Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Santos - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Tomayapo - Wilstermann
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Antofagasta - Audax Ital.
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

22:15
Akranes - Kopavogur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
Keflavik - Fylkir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:15
KR Reykjavik - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:30
Paços Ferreira - Famalicao
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:30
Barcelona - Juventus
Joan Gamper Kupası
TRT Spor

23:30
Tacoma Defiance - Oakland Roots
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

23:30
San Martin - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1502
1234
47
61
67
332
332
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum