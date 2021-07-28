Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 8 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

8 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12:30

Balestier Khalsa - Lion City

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

12:30

Geylang - Tampines

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



13:15

ADO Den Haag - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



14:00

Rennes - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



14:00

Incheon - Suwon City

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:00

FC Seoul - Gwangju

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:30

Standard Liege - Antwerp

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



14:30

Koge - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Randers - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Tammeka - Kalju

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



15:15

Lugano - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



15:30

Fulham - Middlesbrough

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV



15:30

VVV Venlo - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



16:00

Bordeaux - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV



16:00

Nice - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV



16:00

St. Etienne - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



16:00

Strasbourg - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Vendsyssel - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Pogon Szczecin - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00

Haka - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



16:00

Djurgarden - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Hacken - Östersunds

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:30

Mannheim - Frankfurt

Almanya Kupası DFB Pokal

Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV



16:30

Elversberg - Mainz

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

Carl Zeiss Jena - Köln

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

Meppen - Hertha Berlin

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

Münster - Wolfsburg

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

RW Koblenz - Jahn Regensburg

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

Münih Türkgücü - Union Berlin

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

Oldenburg - Düsseldorf

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



16:30

Villingen - Schalke

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



17:00

Leuven - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:00

Celtic - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

St.Johnstone - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

VPS - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Kopenhag - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



17:00

Dundalk - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



17:00

Shamrock Rovers - Longford

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



17:00

Jablonec - Bohemians 1905

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Pardubice - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:30

Guimaraes - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



17:30

Tondela - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



17:30

Khimki - Rostov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:30

Basel - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



17:30

Luzern - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



18:00

Metz - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



18:00

Dinamo Tiflis - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



18:00

Brage - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Tabor Sezana - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Rapid Wien - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Salzburg - Austria Vienna

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

WSG Tirol - LASK

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Tabor Sezana - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Chindia Targoviste - Dinamo Bucuresti

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:30

Coventry - Nottingham Forest

İngiltere Championship

Bein Sports 3Bilyoner TV



18:30

Wisla Plock - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



18:30

Honka - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

KuPS - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Elfsborg - Degerfors

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Göteborg - Hammarby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:00

Aalborg - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zilina - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Cusco - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Barcelona - Juventus

Kadınlar Hazırlık Maçı

TRT Spor



19:00

Mjondalen - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Molde - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sandefjord - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Viking - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zilina - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:30

Anderlecht - Seraing

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



19:30

Braunschweig - Hamburg

Almanya Kupası DFB Pokal

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:30

Santiago Wanderers - Huachipato

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



19:30

Hansa Rostock - Heidenheim

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



19:30

Wurzburger Kickers - Freiburg

Almanya Kupası DFB Pokal

Bilyoner TV



19:55

Dragovoljac - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Porto - Belenenses

Portekiz Liga NOS

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Dinamo Batum - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



20:00

Leiknir - Valur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



20:00

Vikingur Reykjavik - Akureyri

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



20:00

Dinamo Moskova - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig

Rusya PL Youtube, Bilyoner TV



20:00

Rubin Kazan - Akhmat

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:00

Universidad Nacional - Atl. San Luis

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



20:00

Fastav Zlin - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:00

Sutjeska - Jezero

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



20:00

Parma - Inter

Hazırlık Maçı

Inter Youtube



21:00

SKF Sered - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



21:00

Slask Wroclaw - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:00

Stabaek - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:00

SKF Sered - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



21:15

Aluminij - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:15

AD Cantolao - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

Aluminij - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Steaua Bükreş - Gaz Metan

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:45

Montpellier - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV



22:00

Oostende - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:00

America Mineiro - Fluminense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Juventude - America Mineiro

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Santos - Corinthians

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Tomayapo - Wilstermann

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Antofagasta - Audax Ital.

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



22:15

Akranes - Kopavogur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:15

Keflavik - Fylkir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:15

KR Reykjavik - Hafnarfjordur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:30

Paços Ferreira - Famalicao

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



22:30

Barcelona - Juventus

Joan Gamper Kupası

TRT Spor



23:30

Tacoma Defiance - Oakland Roots

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



23:30

San Martin - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV