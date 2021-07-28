8 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
8 Ağustos 2021 Pazar bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler8 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 8 Ağustos 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
8 AĞUSTOS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12:30
Balestier Khalsa - Lion City
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Geylang - Tampines
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
13:15
ADO Den Haag - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
14:00
Rennes - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
14:00
Incheon - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
FC Seoul - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:30
Standard Liege - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
14:30
Koge - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Randers - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Tammeka - Kalju
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
15:15
Lugano - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
Fulham - Middlesbrough
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV
15:30
VVV Venlo - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
16:00
Bordeaux - Clermont
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2Bilyoner TV
16:00
Nice - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
16:00
St. Etienne - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
16:00
Strasbourg - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Vendsyssel - Nykobing
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Pogon Szczecin - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:00
Haka - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
16:00
Djurgarden - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Hacken - Östersunds
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:30
Mannheim - Frankfurt
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
16:30
Elversberg - Mainz
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Carl Zeiss Jena - Köln
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Meppen - Hertha Berlin
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Münster - Wolfsburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
RW Koblenz - Jahn Regensburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Münih Türkgücü - Union Berlin
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Oldenburg - Düsseldorf
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
16:30
Villingen - Schalke
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
17:00
Leuven - Charleroi
Belçika Pro League
Bilyoner TV
17:00
Celtic - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
St.Johnstone - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
VPS - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Kopenhag - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Dundalk - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
17:00
Shamrock Rovers - Longford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
17:00
Jablonec - Bohemians 1905
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Pardubice - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:30
Guimaraes - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:30
Tondela - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:30
Khimki - Rostov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
17:30
Basel - Servette
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:30
Luzern - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
18:00
Metz - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
18:00
Dinamo Tiflis - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Brage - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Tabor Sezana - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Rapid Wien - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Salzburg - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
WSG Tirol - LASK
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Tabor Sezana - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Chindia Targoviste - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
18:30
Coventry - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports 3Bilyoner TV
18:30
Wisla Plock - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Honka - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KuPS - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Elfsborg - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Göteborg - Hammarby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:00
Aalborg - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zilina - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Cusco - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Barcelona - Juventus
Kadınlar Hazırlık Maçı
TRT Spor
19:00
Mjondalen - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Molde - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandefjord - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Viking - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Zilina - Pohronie
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:30
Anderlecht - Seraing
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV
19:30
Braunschweig - Hamburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
19:30
Santiago Wanderers - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
19:30
Hansa Rostock - Heidenheim
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
19:30
Wurzburger Kickers - Freiburg
Almanya Kupası DFB Pokal
Bilyoner TV
19:55
Dragovoljac - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Porto - Belenenses
Portekiz Liga NOS
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00
Dinamo Batum - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Leiknir - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:00
Vikingur Reykjavik - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:00
Dinamo Moskova - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube, Bilyoner TV
20:00
Rubin Kazan - Akhmat
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
Universidad Nacional - Atl. San Luis
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
20:00
Fastav Zlin - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sutjeska - Jezero
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube
20:00
Parma - Inter
Hazırlık Maçı
Inter Youtube
21:00
SKF Sered - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:00
Slask Wroclaw - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Stabaek - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
SKF Sered - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:15
Aluminij - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:15
AD Cantolao - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:15
Aluminij - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Steaua Bükreş - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:45
Montpellier - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2Bilyoner TV
22:00
Oostende - KAA Gent
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
America Mineiro - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Juventude - America Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Santos - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Tomayapo - Wilstermann
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Antofagasta - Audax Ital.
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:15
Akranes - Kopavogur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:15
Keflavik - Fylkir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:15
KR Reykjavik - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:30
Paços Ferreira - Famalicao
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:30
Barcelona - Juventus
Joan Gamper Kupası
TRT Spor
23:30
Tacoma Defiance - Oakland Roots
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
23:30
San Martin - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV