8 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı FOX TV'de
FOX TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Sen Çal Kapımı tekrar bölümü ekrana veriliyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...
FOX TV'de bugün ne var? Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda hemen ardından Aslan Bacanak ekranlarda oluyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Sen Çal Kapımı kaçıranlar için tekrar bölümüyle FOX TV ekranlarında oluyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...
8 AĞUSTOS 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aslan Bacanak
13:15 Bay Yanlış
14:30 Yüz Numaralı Adam
16:30 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:15 Şef Akademi