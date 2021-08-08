8 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan kanalda hemen ardından Aslan Bacanak ekranlarda oluyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Sen Çal Kapımı kaçıranlar için tekrar bölümüyle FOX TV ekranlarında oluyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar FOX TV yayın akışı...

8 AĞUSTOS 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aslan Bacanak

13:15 Bay Yanlış

14:30 Yüz Numaralı Adam

16:30 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:15 Şef Akademi