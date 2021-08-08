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8 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Mandıra Filozofu Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Konuştukça ile başlayan kanalda akşam Mandıra Filozofu ekranlarda oluyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

8 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Mandıra Filozofu Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 8 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışına yer verdik. Konuştukça ile güne başlayan kanala saat 14.00'da Christopher Robin'i ekrana veriyor. Akşam ise oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak olan film Mandıra Filozofu Kanal D ekranlarında oluyor...

8 AĞUSTOS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Christopher Robin

16:00 Aşkın Tarifi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mandıra Filozofu

22:00 Baht Oyunu

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