8 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Mandıra Filozofu Kanal D'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Konuştukça ile başlayan kanalda akşam Mandıra Filozofu ekranlarda oluyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 8 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışına yer verdik. Konuştukça ile güne başlayan kanala saat 14.00'da Christopher Robin'i ekrana veriyor. Akşam ise oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak olan film Mandıra Filozofu Kanal D ekranlarında oluyor...
8 AĞUSTOS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Christopher Robin
16:00 Aşkın Tarifi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mandıra Filozofu
22:00 Baht Oyunu