8 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanalda akşam Seneye Bu Zamanlar izleyici karşısına çıkıyor....

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TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Saat 07:00'da Yeşil Deniz ekranlarda olurken 12:30'da Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı... 8 AĞUSTOS 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI 04:45 İmparatoriçe Ki 07:00 Yeşil Deniz 09:40 Diriliş "Ertuğrul" 12:30 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları 13:40 Seksenler (Altyazılı) 16:00 Teşkilat (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Seneye Bu Zamanlar 22:30 3'Te 3 TRT 1TRT 1 Yayın akışı