8 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de
TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanalda akşam Seneye Bu Zamanlar izleyici karşısına çıkıyor....
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Saat 07:00'da Yeşil Deniz ekranlarda olurken 12:30'da Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...
8 AĞUSTOS 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:45 İmparatoriçe Ki
07:00 Yeşil Deniz
09:40 Diriliş "Ertuğrul"
12:30 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
13:40 Seksenler (Altyazılı)
16:00 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'Te 3