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8 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışına yer verdik. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan kanalda akşam Seneye Bu Zamanlar izleyici karşısına çıkıyor....

8 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Saat 07:00'da Yeşil Deniz ekranlarda olurken 12:30'da Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise  Seneye Bu Zamanlar TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

8 AĞUSTOS 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:45 İmparatoriçe Ki

07:00 Yeşil Deniz

09:40 Diriliş "Ertuğrul"

12:30 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

13:40 Seksenler (Altyazılı)

16:00 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 3'Te 3

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