8 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Journeyman TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 08:30'da Kelimeler ve Şeyler TRT 2 ekranlarında olurken 17:45'te Aramızda Müzik Var ekranlarda oluyor. Akşam 21:30'da ise yabancı sinema: Journeyman izleyiciyle buluşuyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı

8 AĞUSTOS 2021 TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Opera Dünyası

05:30 Müzelerin Yıldızları

05:45 Bir Oyundan Fazlası

06:15 Randevu

06:30 Tiyatro Dünyası

07:00 Muasır

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Yeryüzleri

09:45 Western: Zafer Topu (Charro!)

11:30 Evliya Çelebi

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Belgesel: Para

13:30 Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri

15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:00 Kısa Bir Ara

16:15 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

17:00 Sinema +

17:45 Aramızda Müzik Var

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

20:00 Sarayın Lezzetleri

20:30 Tarihin Ruhu

21:00 Fotoğraflar

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Journeyman

23:10 Film Arkası

23:45 Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri