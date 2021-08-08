Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İkimizin Sırrı 1. bölüm full, tek parça izle | ATV İkimizin Sırrı ilk bölüm canlı izleAlanyaspor - Konyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Bayık isminin anlamı nedir, Bayık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Defne Samyeli'nin güzelliğiyle çok konuşulan kızı Deren Talu'nun estetiksiz halini gören şaşkınlık geçirdi!Aslan isminin anlamı nedir, Aslan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Abduş isminin anlamı nedir, Abduş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tecen isminin anlamı nedir, Tecen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Barcelona - Juventus, hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Tağar isminin anlamı nedir, Tağar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Journeyman TRT 2'de

8 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Journeyman TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yabancı sinema Journeyman izleyici karşısına çıkıyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

8 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Journeyman TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 08:30'da Kelimeler ve Şeyler TRT 2 ekranlarında olurken 17:45'te Aramızda Müzik Var ekranlarda oluyor. Akşam 21:30'da ise yabancı sinema: Journeyman izleyiciyle buluşuyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı 

8 AĞUSTOS 2021 TRT 2 YAYIN AKIŞI 

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Opera Dünyası

05:30 Müzelerin Yıldızları

05:45 Bir Oyundan Fazlası

06:15 Randevu

06:30 Tiyatro Dünyası

07:00 Muasır

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Yeryüzleri

09:45 Western: Zafer Topu (Charro!)

11:30 Evliya Çelebi

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Belgesel: Para

13:30 Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri

15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:00 Kısa Bir Ara

16:15 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

17:00 Sinema +

17:45 Aramızda Müzik Var

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

20:00 Sarayın Lezzetleri

20:30 Tarihin Ruhu

21:00 Fotoğraflar

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Journeyman

23:10 Film Arkası

23:45 Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT