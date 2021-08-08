8 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Journeyman TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yabancı sinema Journeyman izleyici karşısına çıkıyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
TRT 2'de bugün ne var? Saat 08:30'da Kelimeler ve Şeyler TRT 2 ekranlarında olurken 17:45'te Aramızda Müzik Var ekranlarda oluyor. Akşam 21:30'da ise yabancı sinema: Journeyman izleyiciyle buluşuyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı
8 AĞUSTOS 2021 TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Opera Dünyası
05:30 Müzelerin Yıldızları
05:45 Bir Oyundan Fazlası
06:15 Randevu
06:30 Tiyatro Dünyası
07:00 Muasır
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geziyorum
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30 Yeryüzleri
09:45 Western: Zafer Topu (Charro!)
11:30 Evliya Çelebi
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Belgesel: Para
13:30 Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri
15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
16:00 Kısa Bir Ara
16:15 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
17:00 Sinema +
17:45 Aramızda Müzik Var
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
20:00 Sarayın Lezzetleri
20:30 Tarihin Ruhu
21:00 Fotoğraflar
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Journeyman
23:10 Film Arkası
23:45 Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri