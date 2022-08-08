8 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında 28 Ağustos 2022 Pazartesi günü televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? İşte ayrıntılar...

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8 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 8 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 AĞUSTOS PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

05:30 - Erkenci Kuş (Dizi)

07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır (Dizi)

09:45 - Yüksek Sosyete (Dizi)

12:45 - Erkenci Kuş (Dizi)

15:45 - Kiralık Aşk (Dizi)

18:45 - Star Haber (Haber)

22:30 - Dizi (Dizi)

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 AĞUSTOS PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

04:45 - Bilginiz Olsun (Yaşam)

06:30 - Oynat Bakalım (Eğlence)

07:15 - 8'de Sağlık (Yaşam)

08:30 - Masterchef Türkiye 2022 (Eğlence)

14:30 - Canım Annem (Dizi)

16:00 - Doya Doya Moda (Yaşam)

20:00 - Masterchef Türkiye 2022 (Eğlence)

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 AĞUSTOS PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Dizi)

09:00 - Neler Oluyor Hayatta (Eğlence)

11:00 - Magazin D Yaz (Diğer)

12:00 - Kanal D Haber Gün Arası (Haber)

13:00 - Yaprak Dökümü (Dizi)

15:30 - Aşk-ı Memnu (Dizi)

19:00 - Kanal D Ana Haber (Haber)

20:00 - Ölümsüzlük Oyunu (Sinema)

22:15 - Demir Yumruk (Sinema)

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 AĞUSTOS PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

06:30 - Şef Akademi (Eğlence)

08:00 - Çalar Saat (Haber)

10:45 - Ekonomi Arası (Haber)

10:50 - Sen Çal Kapımı (Dizi)

13:00 - En Hamarat Benim (Eğlence)

16:00 - Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya (Diğer)

19:00 - FOX Ana Haber (Haber)

20:00 - Tozluyaka (Dizi)

23:00 - Senden Daha Güzel (Dizi)

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 AĞUSTOS PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri (Haber)

10:00 - Bir Zamanlar Çukurova (Dizi)

13:00 - Gün Ortası (Haber)

14:00 - Ölümlü Dünya (Sinema)

16:00 - Kardeşlerim (Dizi)

18:40 - ATV Haber (Haber)

19:00 - ATV Ana Haber (Haber)

20:00 - Diriliş (Sinema)

22:55 - Acı Kiraz (Sinema)

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 AĞUSTOS PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 - Yeni Gelin (Dizi)

08:00 - Ebru & Murat Bu Sabah (Haber)

10:30 - Şef Kapımda (Yaşam)

12:15 - Aslı Hünel ile Gelin Evi (Yaşam)

15:00 - Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Dizi)

18:25 - Show Ana Haber (Haber)

20:00 - Güldür Güldür Show (Eğlence)

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 AĞUSTOS PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

03:50 - Kalk Gidelim (Dizi)

06:10 - Yedi Numara (Dizi)

08:25 - Tozkoparan İskender (Dizi)

11:20 - Bir Aş Hikayesi (Yaşam)

11:50 - Masumlar Apartmanı (Dizi)

15:20 - Gönül Dağı (Dizi)

19:00 - Ana Haber (Haber)

19:55 - İddiaların Aksine (Diğer)

20:00 - 10 Muharrem Özel Ehl-İ Beyt Aşkına (Haber)

22:00 - Dizi (Dizi)

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

8 AĞUSTOS PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:28İstiklal Marşı

05:30Eşik

06:00Bir Kare Bir Anlam

06:15Pazar Konseri

07:30Hayat Sanat - Kolaj

08:00Murat Boncuk'la Atölye

08:30Evliya Çelebi

09:00Karalama Defteri

09:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

10:00Aramızda Müzik Var

10:45Bir Kare Bir Anlam

11:00Geziyorum

11:30Belgesel: Kökler

12:00Hayat Sanat - Kolaj

12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

13:00İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00Yabancı Sinema: Sevginin Bağladıkları (Sleepless in Seattle)

15:45Geleneksel Evler

16:00Saadete Ermişlerin Bahçesi

17:00Felsefe Söyleşileri

18:00Hayat Sanat

18:30Arşivden Konserler

19:00Tiyatro Dünyası

19:30Belgesel: Para

20:00Evliya Çelebi

20:30Fotoğraflar

20:45Nükte

21:00Muhayyelat

21:30Eşik

22:00Yabancı Sinema: Baraka

23:45İzler Suretler

00:15Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

01:15Yabancı Sinema: Baraka

03:00Eşik

03:30Opera Dünyası

04:00Koleksiyoner

04:30Tiyatro Dünyası

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