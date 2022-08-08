Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 8 Ağustos 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
8 AĞUSTOS PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
05:30 - Erkenci Kuş (Dizi)
07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır (Dizi)
09:45 - Yüksek Sosyete (Dizi)
12:45 - Erkenci Kuş (Dizi)
15:45 - Kiralık Aşk (Dizi)
18:45 - Star Haber (Haber)
22:30 - Dizi (Dizi)
8 AĞUSTOS PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
04:45 - Bilginiz Olsun (Yaşam)
06:30 - Oynat Bakalım (Eğlence)
07:15 - 8'de Sağlık (Yaşam)
08:30 - Masterchef Türkiye 2022 (Eğlence)
14:30 - Canım Annem (Dizi)
16:00 - Doya Doya Moda (Yaşam)
20:00 - Masterchef Türkiye 2022 (Eğlence)
8 AĞUSTOS PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Dizi)
09:00 - Neler Oluyor Hayatta (Eğlence)
11:00 - Magazin D Yaz (Diğer)
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası (Haber)
13:00 - Yaprak Dökümü (Dizi)
15:30 - Aşk-ı Memnu (Dizi)
19:00 - Kanal D Ana Haber (Haber)
20:00 - Ölümsüzlük Oyunu (Sinema)
22:15 - Demir Yumruk (Sinema)
8 AĞUSTOS PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
06:30 - Şef Akademi (Eğlence)
08:00 - Çalar Saat (Haber)
10:45 - Ekonomi Arası (Haber)
10:50 - Sen Çal Kapımı (Dizi)
13:00 - En Hamarat Benim (Eğlence)
16:00 - Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya (Diğer)
19:00 - FOX Ana Haber (Haber)
20:00 - Tozluyaka (Dizi)
23:00 - Senden Daha Güzel (Dizi)
8 AĞUSTOS PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri (Haber)
10:00 - Bir Zamanlar Çukurova (Dizi)
13:00 - Gün Ortası (Haber)
14:00 - Ölümlü Dünya (Sinema)
16:00 - Kardeşlerim (Dizi)
18:40 - ATV Haber (Haber)
19:00 - ATV Ana Haber (Haber)
20:00 - Diriliş (Sinema)
22:55 - Acı Kiraz (Sinema)
8 AĞUSTOS PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin (Dizi)
08:00 - Ebru & Murat Bu Sabah (Haber)
10:30 - Şef Kapımda (Yaşam)
12:15 - Aslı Hünel ile Gelin Evi (Yaşam)
15:00 - Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Dizi)
18:25 - Show Ana Haber (Haber)
20:00 - Güldür Güldür Show (Eğlence)
8 AĞUSTOS PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
03:50 - Kalk Gidelim (Dizi)
06:10 - Yedi Numara (Dizi)
08:25 - Tozkoparan İskender (Dizi)
11:20 - Bir Aş Hikayesi (Yaşam)
11:50 - Masumlar Apartmanı (Dizi)
15:20 - Gönül Dağı (Dizi)
19:00 - Ana Haber (Haber)
19:55 - İddiaların Aksine (Diğer)
20:00 - 10 Muharrem Özel Ehl-İ Beyt Aşkına (Haber)
22:00 - Dizi (Dizi)
8 AĞUSTOS PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:28İstiklal Marşı
05:30Eşik
06:00Bir Kare Bir Anlam
06:15Pazar Konseri
07:30Hayat Sanat - Kolaj
08:00Murat Boncuk'la Atölye
08:30Evliya Çelebi
09:00Karalama Defteri
09:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
10:00Aramızda Müzik Var
10:45Bir Kare Bir Anlam
11:00Geziyorum
11:30Belgesel: Kökler
12:00Hayat Sanat - Kolaj
12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
13:00İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00Yabancı Sinema: Sevginin Bağladıkları (Sleepless in Seattle)
15:45Geleneksel Evler
16:00Saadete Ermişlerin Bahçesi
17:00Felsefe Söyleşileri
18:00Hayat Sanat
18:30Arşivden Konserler
19:00Tiyatro Dünyası
19:30Belgesel: Para
20:00Evliya Çelebi
20:30Fotoğraflar
20:45Nükte
21:00Muhayyelat
21:30Eşik
22:00Yabancı Sinema: Baraka
23:45İzler Suretler
00:15Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
01:15Yabancı Sinema: Baraka
03:00Eşik
03:30Opera Dünyası
04:00Koleksiyoner
04:30Tiyatro Dünyası