Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

11:30

Sydney FC - Macarthur Bulls

Avustralya Federasyon Kupası

Bilyoner TV



11:45

Melbourne City - Perth Glory

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV



13:00

Daejeon Citizen - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



17:00

Manchester Utd - Young Boys

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tvExxen



18:00

Salzburg - Sevilla

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



19:00

Rijeka - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

NK Celje - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



20:45

Juventus - Malmö

UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC SportExxen



20:45

Zenit - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



20:45

Servette - Wolfsburg

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



20:45

Zhytlobud - PSG

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



22:45

Livingston - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



22:45

Milton Keynes - Plymouth

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2



23:00

Atalanta - Villarreal

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Bayern Münih - Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC Sport, Exxen



23:00

Benfica - Dinamo Kiev

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Manchester United - Young Boys

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Salzburg - Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Wolfsburg - Lille

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Chelsea - Juventus

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



23:00

Breidablik - Real Madrid

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube