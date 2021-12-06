8 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
8 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 8 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
11:30
Sydney FC - Macarthur Bulls
Avustralya Federasyon Kupası
Bilyoner TV
11:45
Melbourne City - Perth Glory
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
13:00
Daejeon Citizen - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
17:00
Manchester Utd - Young Boys
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tvExxen
18:00
Salzburg - Sevilla
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
19:00
Rijeka - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
NK Celje - O. Ljubljana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:45
Juventus - Malmö
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC SportExxen
20:45
Zenit - Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
20:45
Servette - Wolfsburg
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:45
Zhytlobud - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:45
Livingston - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Milton Keynes - Plymouth
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 2
23:00
Atalanta - Villarreal
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Bayern Münih - Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC Sport, Exxen
23:00
Benfica - Dinamo Kiev
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Manchester United - Young Boys
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Salzburg - Sevilla
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Wolfsburg - Lille
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Chelsea - Juventus
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Breidablik - Real Madrid
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube