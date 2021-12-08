8 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de hangi ürünler indirimde?

İndirim kampanyaları birçok kişinin vazgeçilmezi. Marketlerde yer verilen büyük indirim fırsatlarına insanlar erişmek istiyor. Bu yüzden yayınlanacak aktüel afişlerini erkenden görmek istiyorlar. Tüketicilerin en çok tercih ettiği marketler arasında BİM, A101, ŞOK gibi marketler bulunuyor. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimde? İşte 8 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu ve detaylar...

8 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

GIDA REYONU

Antalya Bergomot ve Turunç Reçeli 9.90 TL

Zile Pekmez 14.90 TL

Aydın kestane Şekeri 19.90 TL

Bayramiç Tahin Helvası 14.90 TL

Edremit Çizik Yeşil Zeytin 9.50 TL

Kahramanmaraş Tarhana Cipsi 17.50 TL

Mardin Hurmalı ve Bademli Çörek 11.90 TL

Mardin Badem Şekeri 14.50 TL

Antalya Keçiboynuzu Pekmezi 29.90 TL

Mersin Cezerye 12.90 TL

Çorum Leblebi 6.90 TL

Mardin Bulgur Çeşitleri 7.90 TL

Elazığ-Malatya Keven Kekik Balı 22.90 TL

Bursa Üzüm Şırası 11.90 TL

Kastamonu Çekme Helva 9.90 TL

Bodrum Mandalina Aromalı Lokum 9.90 TL

Tokat-Erbaa Asma Yaprağı 15.90 TL

Kahramanmaraş Menengiç Kahvesi 14.90 TL

Ulukale/Tunceli Dut Kurusu 11.90 TL

Bodrum Mandalina Aromalı Lokum 9.90 TL

KIYAFET REYONU

Penye Pijama Takımı 69.90 TL

Puantiye ve Çizgili Baskılı Şortlu Takım 39.90 TL

Askılı Şortlu Takım 44.90 TL

Düğüm Detaylı Taç 14.90 TL

Fiyonk Toka 9.90 TL

Küpe 12.90 TL

Simli Saç ve Vücut Losyonu 13.90 TL

Nivea Makyaj ve Temizleme Suyu 19.90 TL

Nivea Makyaj Temizleme Jeli 22.90 TL

Cilt Temizleyicisi 22.90 TL

Gözaltı Maskesi 11.90 TL

Yüz Maskesi 11.90 TL

Kadın Sporcu Sütyen 29.90 TL

Jkosmec Yüz Maskesi 6.90 TL

Golden Rose Dudak Koruyucu 12.50 TL

Duru Duş Jeli 22.90 TL

Solingen Seyahat Seti 17.90 TL

Dermokil Killi Krem 12.90 TL

Savon De Luxe Sıvı Sabun 12.90 TL

Sopalı Süngerli Sırt Kesesi 11.90 TL

Sırt Banyo Kesesi 11.90 TL