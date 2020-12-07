8 Aralık Salı su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKi - İSKİ - İZSU

8 Aralık Salı tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşanacak planlı su kesintilerini öğrenmek isteyen halk, bu doğrultuda önlem almayı planladığından biz de haberimizde, İSKİ, ASKİ ve İZSU'da yer alan en güncel verileri derledik. İşte detaylar...

8 ARALIK SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 8 Aralık Salı günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

8 ARALIK SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 8 Aralık Salı günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

8 ARALIK SALI İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 8 Aralık Salı günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.