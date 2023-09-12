8 asırlık hamam 12 yıl sonra hizmete açıldı

Tokat'ta bulunan Selçuklu döneminden kalma 8 asırlık tarihi Sultan hamamı 12 yıl sonra yeniden hizmete açıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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8 asırlık hamam 12 yıl sonra hizmete açıldı

Tokat'ta bulunan Selçuklu döneminden kalma 8 asırlık tarihi Sultan hamamı 12 yıl sonra yeniden hizmete açıldı.

Tokat kent merkezinde bulunan, 13'üncü yüzyılda Selçuklu döneminde yapılan Sultan hamamı, 2011 yılında hamamda yaşanan bir cinayetin ardından kapatılmıştı. İşletmecileri tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilen hamam 9 yıl kapalı kaldı. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen hamam 12 yılın ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Dikdörtgen alan üzerine kurulan, erkekler için 4 eyvanlı, kadınlar için 3 eyvanlı bölümleri bulunan Sultan Hamamı, restorasyonun ardından hizmete girdi.

8 asırlık hamamın 12 yıl sonra tekrardan hizmete girdiğini belirten hamamın işletmecisi Necmi Aydın, "Burası Selçuklu döneminden kalma tarihi bir hamam, bildiğimiz kadarıyla da 13. Yüzyıldan kalma. Vakıflar genel müdürlüğü tarafından 3 yıl boyunca restore edildi. Bazı eksiklikleri biz yaptırdık. Kadınlar bölmesine sauna yaptırdık, Tokat'ta olmayan ne varsa yaptırmaya çalıştık. Müşterilerimizin en çok istediği şey havuz bize projelerimizi bu yönde hazırladık ve gönderdik. Akşamları hamam daha yoğun oluyor iş çıkış saatlerinden sonra gelen müşterilerimiz çok oluyor. Gençlerin ilgisi yoğun ancak havuz istiyorlar biz de bu yönde çalışmalara devam ediyoruz. Talepler oldukça fazla turist olarak da gelen müşterilerimiz çok fazla oluyor. Hamamızın oldukça büyük bir kapasitesi var ve Türkiye'deki tek tarihi göbek taşına sahip durumda. Göbek taşının ortasında bulunan fıskiye Selçuklu döneminden kalma tarihi bir yapıdır. Fıskiye orijinaliyle duruyor hiçbir değişme olmadı restorasyon çalışmasında da dokunulmadı. Hicran konusunda da aşırı titiz bir tavır sergiliyoruz insanlara temiz hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

8 asırlık hamam 12 yıl sonra hizmete açıldı

8 asırlık hamam 12 yıl sonra hizmete açıldı

8 asırlık hamam 12 yıl sonra hizmete açıldı

8 asırlık hamam 12 yıl sonra hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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