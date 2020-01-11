İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. 8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı

8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapan 8 aylık hamile Alime Ç. (23) ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapan 8 aylık hamile Alime Ç. (23) ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Antalya yolu üzerinde bulunan Marangozlar Kavşağı'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Alime Ç., Ali Erkan B. (47) ve Murat K.'nin (33) üzerinde arama yapan polis 121 gram eroin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirdi. Eşinin de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen 8 aylık hamile Alime Ç.'nin kuryelik yaptığı, diğer şüphelilerin kadına, "Sen kadın olduğun için polis seni aramaz. Sen bize yardımcı olursan biz de sana bakarız" dedikleri, kadının da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT