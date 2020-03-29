8 aylık hamile öğretmen koronavirüse yakalandı, bebeğini kaybetti...

Kocaeli'deki bir öğretmen koronavirüse yakalandı. Ancak hamile olan genç kadın çocuğunu ne yazık ki kaybetti...

Başiskele ilçesi Kullar mahallesinde yaşayan öğretmen Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Corona virüsü belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı genç kadına test yapıldı.

32 HAFTALIK HAMİLEYDİ

Yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla birlikte, 32 haftalık hamile olan Şeyma Batmaz doğuma alındı. Sezaryenle yapılan doğumda maalesef bebek kurtarılamadı. Batmaz’ın ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

İzmit’te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz, eşi Şeyma Batmaz’ın corona testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulunmuştu:

“Arkadaşlar eşimin Covid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin.”