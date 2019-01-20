8 bin olaya müdahale bin 400 can kurtarma

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz 2018 yılını değerlendirerek, 2018 yılında Ekiplerin yaklaşık 8 bin olaya müdahale ederek bin 400 vatandaşın canını kurtardığını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz itfaiyenin 2018 yılında yaptığı müdahaleleri hakkında bilgiler paylaştı. Yılmaz, 2018 yılında Ekiplerin yaklaşık 8 bin olaya müdahale ederek bin 400 vatandaşın canını kurtardığını söyledi.

Yılmaz başarılı müdahalelerin yapıldığını belirterek, "2018 yılında çok şükür başarılı bir şekilde müdahalelerle bitirdik. Vatandaşlarımızın yaşama tutunmasını sağlıyoruz. 65 parça araç 370'e yakın personel Fırat nehrinden Amanoslara kadar görev alanında olan bir itfaiyeyi. 2018 yılında yaklaşık 8 bin olaya müdahale ettik. Bunun 5 bini yangın geri kalanı ise, arama kurtarma, boğulma iş kazası gibi olaylardır. Zorda kalan bütün vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Gerektiğinde etrafımızdaki olaylara da destek oluyoruz. Vatandaşlarımıza acil durumlarda acele etmemelerini öneriyorum akıllı hareket edip işin profesyonellerine haber verilmesi gerekiyor. Gaziantep İtfaiyesi olarak her türlü sıkıntıda vatandaşlarımızın emrindeyiz. 2018 yılındaki olaylara müdahale sayesinde bin 400'e yakın vatandaşımızın hayata tutunmasını sağladık. Yangınlarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak binlerce vatandaşın hayatını kurtardık. Bu bu teşkilatın gereğini ve gücünü gösteriyor. Bunların dışında Suriye'nin Cerablus kentine de itfaiye kurduk. Oradaki personeli eğiterek ekipman sağladık" diye konuştu.

Kaynak: İHA