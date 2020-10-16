8. Boğaziçi Film Festivali salonlara davet ediyor!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi belli oldu. Film gösterimlerinin fiziki olarak Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşeceği 8. Boğaziçi Film Festivali, afişinde kullandığı #HerŞeyeRağmen etiketiyle seyircisini salonlara destek vermeye çağırıyor. Sinemaseverlerle buluşmaya gün sayan Boğaziçi Film Festivali'nin sekizinci senesi için hazırlanan afiş paylaşıldı.

YUNUS VE RENKLER YAPILAN AFİŞTE BULUŞTU

Festivalin sekizinci yılı için hazırlanan afişin merkezine Boğaziçi Film Festivali’nin logosunda yer alan yunus kullanılırken; “8” rakamının vurgulandığı renkli dünyası dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yıl da sinema salonlarını ve İstanbul’u süsleyecek afiş, renk uyumunu festivalin simgesi yunusla tamamlarken; bu yılki sloganı #HerŞeyeRağmen ifadesine de yer veriyor.

FESTİVALIN BU SENEKİ SLOGANI #HerŞeyeRağmen

Festivalin bu yılki sloganı #HerŞeyeRağmen olarak belirlendi. Yaşanılan koronavirüs sürecinin etkileri hâlâ devam ederken, sinema salonları yeni ve kontrollü normalleşme süreci dahilinde 1 Temmuz itibariyle resmi olarak açıldı. Festivalde de bu sene yetkili makamlarca belirlenen kurallar ve tedbirlere uyularak sinema salonlarında fiziki olarak gösterimler yapılacak. Boğaziçi Film Festivali, gösterimlerini COVID-19 tedbirlerine uygun olarak yeniden düzenlenen seans saatleriyle beraber fiziki olarak sinema salonlarında gerçekleştirerek seyircisini bu yıl da salonlarda ağırlamayı planlıyor.

Koronavirüs sürecine ve getirdiği bütün olumsuzluklara rağmen film gösterimlerini, filmlerin ait olduğu sinema salonlarında #HerŞeyeRağmen gösterme kararlılığını slogan haline getiren Boğaziçi Film Festivali, sosyal mesafeli bir şekilde festival heyecanını hep birlikte yaşamak için tüm sinemaseverleri sinemaya ve salonlara destek vermeye çağırıyor.

BİLETLERİN SATIŞI MOBİLETTE BAŞLADI

Film gösterimlerinin fiziki olarak Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşeceği 8. Boğaziçi Film Festivali, 30 ülkeden 60 filmlik zengin bir programı seyircisiyle buluşturacak.

Festival biletleri gündüz seansları (13.00 ve 15.30) için 10 TL, akşam seansları (18.00 ve 21.00) için 15 TL olarak belirlendi. Festivalin yarışmalı kategorilerinde yer alan kısa film gösterimleri ise 5 TL olarak belirlendi. Bugün satışa sunulan festival biletleri mobilet.com’dan alınabilecek.

Ayrıca festival takipçileri filmler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimleri www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecekler.

Fiziki gösterimlerin yanı sıra festivalin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab da ise bu yıl tüm platform sunumları ve bu kapsamda düzenlenen etkinlikler online olarak organize edilecek. 2020'de düzenlenecek olan 8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.