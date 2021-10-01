Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

8 EKİM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

16:00

Malavi - Fildişi Sahili

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



17:00

Karadağ - Arnavutluk

U19 Hazırlık Maçı

MNE Sport Youtube



17:00

M.Başakşehir - Kocaelispor

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

18:00

Moldova - Galler

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV



18:30

Bosna Hersek - İtalya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV



18:30

Bulgaristan - Cebelitarık

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV



18:30

Litvanya - Malta

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV



19:00

Angola - Gabon

FIFA Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Kamerun - Mozambik

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



19:00

Belarus - Yunanistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV



19:00

Hırvatistan - Norveç

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV



19:00

İsveç - Karadağ

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV



19:00

Rusya - Kuzey İrlanda

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV

19:15

İrlanda - Lüksemburg

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV



19:30

Fransa - Ukrayna

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bein Sports 2



19:30

Azerbaycan - Finlandiya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

CBC Sport, Bilyoner TV



19:30

Fransa - Ukrayna

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV



20:00

Estonya - Avusturya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV

20:00

İsviçre - Hollanda

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV



21:00

Belçika - Kazakistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV



21:00

Macaristan - Polonya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV



21:45

Türkiye - Norveç

2022 Dünya Kupası Eleme

TRT 1, CBC Sport



21:45

Almanya - Romanya

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus



21:45

Cebelitarık - Karadağ

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



21:45

Çekya - Galler

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus



21:45

Güney Kıbrıs - Hırvatistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



21:45

Letonya - Hollanda

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport



21:45

Rusya - Slovakya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

İspanya - Slovakya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

Bilyoner TV



22:00

Cezayir - Nijer

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



22:00

Cibuti - Burkina Faso

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



22:00

Mısır - Libya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok



22:00

Valladolid - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

