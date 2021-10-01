8 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
8 Ekim 2021 Cuma günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 8 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
8 EKİM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
16:00
Malavi - Fildişi Sahili
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
17:00
Karadağ - Arnavutluk
U19 Hazırlık Maçı
MNE Sport Youtube
17:00
M.Başakşehir - Kocaelispor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
18:00
Moldova - Galler
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
18:30
Bosna Hersek - İtalya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
18:30
Bulgaristan - Cebelitarık
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
18:30
Litvanya - Malta
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
19:00
Angola - Gabon
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Kamerun - Mozambik
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
19:00
Belarus - Yunanistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
19:00
Hırvatistan - Norveç
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
19:00
İsveç - Karadağ
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
19:00
Rusya - Kuzey İrlanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
19:15
İrlanda - Lüksemburg
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
19:30
Fransa - Ukrayna
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bein Sports 2
19:30
Azerbaycan - Finlandiya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
CBC Sport, Bilyoner TV
19:30
Fransa - Ukrayna
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
20:00
Estonya - Avusturya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
20:00
İsviçre - Hollanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
21:00
Belçika - Kazakistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
21:00
Macaristan - Polonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
21:45
Türkiye - Norveç
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT 1, CBC Sport
21:45
Almanya - Romanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Cebelitarık - Karadağ
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Çekya - Galler
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
21:45
Güney Kıbrıs - Hırvatistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Letonya - Hollanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
21:45
Rusya - Slovakya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
İspanya - Slovakya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV
22:00
Cezayir - Nijer
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
22:00
Cibuti - Burkina Faso
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
22:00
Mısır - Libya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
22:00
Valladolid - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV