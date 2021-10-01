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8 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

8 Ekim 2021 Cuma günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 8 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

8 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

8 EKİM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

16:00
Malavi - Fildişi Sahili
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

17:00
Karadağ - Arnavutluk
U19 Hazırlık Maçı
MNE Sport Youtube

17:00
M.Başakşehir - Kocaelispor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

18:00
Moldova - Galler
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

18:30
Bosna Hersek - İtalya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

18:30
Bulgaristan - Cebelitarık
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

18:30
Litvanya - Malta
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

19:00
Angola - Gabon
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Kamerun - Mozambik
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

19:00
Belarus - Yunanistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

19:00
Hırvatistan - Norveç
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

19:00
İsveç - Karadağ
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

19:00
Rusya - Kuzey İrlanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

19:15
İrlanda - Lüksemburg
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

19:30
Fransa - Ukrayna
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bein Sports 2

19:30
Azerbaycan - Finlandiya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
CBC Sport, Bilyoner TV

19:30
Fransa - Ukrayna
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

20:00
Estonya - Avusturya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

20:00
İsviçre - Hollanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

21:00
Belçika - Kazakistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

21:00
Macaristan - Polonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

21:45
Türkiye - Norveç
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT 1, CBC Sport

21:45
Almanya - Romanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Cebelitarık - Karadağ
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Çekya - Galler
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

21:45
Güney Kıbrıs - Hırvatistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Letonya - Hollanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

21:45
Rusya - Slovakya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
İspanya - Slovakya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
Bilyoner TV

22:00
Cezayir - Nijer
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Cibuti - Burkina Faso
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Mısır - Libya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Valladolid - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
 

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