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8 Ekim 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekilişinde heyecan dorukta. Geçen çekilişten 476 bin liralık devirli ikramiye tutarına sahip On Numara'nın 8 Ekim Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 8 Ekim 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar.

8 Ekim 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'nın 8 Ekim Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar talihli adayları tarafından merak konusu oldu. İşaretlenen 10 numaradan 6 veya daha fazlasının doğru bilindiği ya da hiçbir rakamın tutmadığı On Numara kuponları ikramiye kazandırıyor. Şans oyunu On Numara'nın 8 Ekim Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 8 Ekim 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...  

8 EKİM 2021 CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

8 Ekim Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

8 Ekim 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 4 EKİM 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4 Ekim Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

06 11 12 15 18 19 24 25

29 31 33 35 36 38 41 52

60 67 68 73 75 76

4 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

4 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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