TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 8 Ekim 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

1 EKİM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Cuma gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 8 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

8 EKİM 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

8 EKİM 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15.45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

8 EKİM 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Niyaz Gül Dörtnala

8 EKİM 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef

13.00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)

8 EKİM 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.30 Bir Başka Güzel

08.30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Yalancı (Yeni Bölüm)

8 EKİM 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:00 Joseph Calleja: Mario Lanza Şarkıları (Joseph Calleja: Tribute to Mario Lanza)

07:30 Hayat Sanat

08:00 Tiyatro Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Geziyorum

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Felsefe Söyleşileri

14:00 Sinema +

14:45 Fotoğraflar

15:00 Karar Perdesi

16:00 Joseph Calleja: Mario Lanza Şarkıları (Joseph Calleja: Tribute to Mario Lanza)

17:30 TRT Geleceğin İletişimcileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geziyorum

19:00 Karalama Defteri

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 TRT Geleceğin İletişimcileri (Canlı)

22:00 Film Önü

22:15 Yabancı Sinema: Yanardağ (Volcano)

23:45 Film Arkası

8 EKİM 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 Tek Yürek

08:20 Kalk Gidelim

11:55 Benim Adım Melek

15:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

21:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Türkiye-Norveç" (Canlı)

23:45 Tarihin Arka Odası (Canlı)

8 EKİM 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

07.00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08.05 İsmail Küçükkkaya İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam