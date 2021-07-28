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8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

8 Eylül 2021 Çarşamba gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

8  EYLÜL 2021 SALI ÇARİAMBAHANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Eylül 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

13:00
Sapporo - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

15:00
Iğdırspor - Orduspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor

19:00
Ermenistan - Lihtenştayn
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

19:30
Bulgaristan - Gürcistan
Hazırlık Maçı
S Sport Plus,S Sport

21:30
Calera - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

21:45
Polonya - İngiltere
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

21:45
İzlanda - Almanya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
 

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