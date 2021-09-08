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  3. 8 Eylül 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

8 Eylül 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu'nda heyecan dorukta. Pazar günkü çekilişte bir talihli 397.548,55 TL'nin sahibi olmuştu. Peki 8 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 08.09.2021 Şans Topu sonuçları...

8 Eylül 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekilişinin 8 Eylül Çarşamba günkü çekilişinde heyecan dorukta. Geçen çekilişte bir talihli 397.548,55 TL'nin sahibi olmuştu. Şans Topu'nun 8 Eylül Çarşamba günkü çekiliş sonuçlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Peki  8 Eylül Çarşamba Şans Topu sonuçları belli oldu mu? İşte 08.09.2021 Şans Topu sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları 20 Haziran 2021 Pazar

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 8 EYLÜL 2021

8 Eylül Çarşamba günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar  belli olduğunda haberiizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

05.09.2021 ŞANS TOPU SONUCU

 

5 Eylül Pazar günkü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar :

05 13 14 19 33 + 05 (joker)

5 Eylül 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu'nda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Şans Topu çekiliş sonuçları 20 Haziran 2021 Pazar

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN?

Şans Topu çekilişi Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gündür.

ŞANS TOPU'NDA NASIL KAZANILIR?

Şans Topu'nun her çekilişinde  küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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