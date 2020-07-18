8 gündür kayıp olan anne ve oğlunun cesedi su kuyusunda bulundu

İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen ve 8 gündür kayıp olan anne ve oğlundan acı haber geldi. Oğlu Mert Karadağ ile birlikte Kars’a gelen Figen Karadağ’ın cesetleri, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın talimatlarıyla oluşturulan özel ekip tarafından Kars-Erzurum kara yolu kırsalında Cumhuriyet köyü yakınlarında bir su kuyusunda bulundu.

SAVCI VE EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEMELERDE BULUNDU

Cesetlerin bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alan gelen Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç incelemelerde bulundu.

VALİ CESETLERİN ANNE VE OĞLUNA AİT OLDUĞUNU DOĞRULADI

Öte yandan Kars Valisi Türker Öksüz, bulunan cesetlerin anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'a ait olduğunu doğruladı.