8 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

8 HAZİRAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Haziran 2021 Salı gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



10:00

Malatya BB - A.Erciyes Engelliler

Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



19:00

Polonya - İzlanda

Hazırlık Maçı

S Sport 2S Sport Plus



20:00

Gais - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV



21:00

Macaristan - İrlanda

Hazırlık Maçı

S Sport Plus



21:15

Çekya - Arnavutluk

Hazırlık Maçı

S Sport Plus



21:45

İspanya - Litvanya

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



22:10

Fransa - Bulgaristan

Hazırlık Maçı

S Sport PlusS Sport