2021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045904482021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045904492021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045904472021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045516522021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045513522021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1081708272021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1081509652021 Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1014521582021 Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1042513022021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112370741
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8 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

8 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Haziran 2021 Salı maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

8 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki  8 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

8 HAZİRAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Haziran 2021 Salı gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


10:00
Malatya BB - A.Erciyes Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

19:00
Polonya - İzlanda
Hazırlık Maçı
S Sport 2S Sport Plus

20:00
Gais - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV

21:00
Macaristan - İrlanda
Hazırlık Maçı
S Sport Plus

21:15
Çekya - Arnavutluk
Hazırlık Maçı
S Sport Plus

21:45
İspanya - Litvanya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

22:10
Fransa - Bulgaristan
Hazırlık Maçı
S Sport PlusS Sport
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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