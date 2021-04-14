8 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
8 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 8 Haziran 2021 Salı maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
8 HAZİRAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
8 Haziran 2021 Salı gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
10:00
Malatya BB - A.Erciyes Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
19:00
Polonya - İzlanda
Hazırlık Maçı
S Sport 2S Sport Plus
20:00
Gais - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:00
Macaristan - İrlanda
Hazırlık Maçı
S Sport Plus
21:15
Çekya - Arnavutluk
Hazırlık Maçı
S Sport Plus
21:45
İspanya - Litvanya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
22:10
Fransa - Bulgaristan
Hazırlık Maçı
S Sport PlusS Sport