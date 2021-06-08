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  3. 8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Kaçıranlar için Aşkın Tarifi tekrar bölümüyle Kanal D'de

8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Kaçıranlar için Aşkın Tarifi tekrar bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan Kanal D hemen ardından Neler Oluyor Hayatta? programıyla yayına devam ediyor. Akşam ise ilk bölümüyle izleyicinin ilgisini çeken Aşkın Tarifi bölümü kaçıranlar için tekrar ekranlarda oluyor. İşte 8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Kaçıranlar için Aşkın Tarifi tekrar bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve filmlerin olduğu merakla araştırılıyor. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programı yayınlanırken 13.15'te Gelinim Mutfakta ekranlarda oluyor. Akşam ise geçtiğimiz gün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi Aşkın Tarifi tekrar bölümüyle ekranda olurken hemen ardından Galaksinin Koruyucular Kanal D ekranında oluyor. İşte 8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

8 HAZİRAN 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Aşkın Tarifi

23.15 Galaksinin Koruyucuları

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