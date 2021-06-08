8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Kaçıranlar için Aşkın Tarifi tekrar bölümüyle Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan Kanal D hemen ardından Neler Oluyor Hayatta? programıyla yayına devam ediyor. Akşam ise ilk bölümüyle izleyicinin ilgisini çeken Aşkın Tarifi bölümü kaçıranlar için tekrar ekranlarda oluyor. İşte 8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

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Kanal D'de bugün hangi dizi ve filmlerin olduğu merakla araştırılıyor. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programı yayınlanırken 13.15'te Gelinim Mutfakta ekranlarda oluyor. Akşam ise geçtiğimiz gün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi Aşkın Tarifi tekrar bölümüyle ekranda olurken hemen ardından Galaksinin Koruyucular Kanal D ekranında oluyor. İşte 8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı... 8 HAZİRAN 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI 07.00 Sihirli Annem 09.00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 13.15 Gelinim Mutfakta 16.00 Aşk-ı Memnu 18.45 Kanal D Ana Haber 20.00 Aşkın Tarifi 23.15 Galaksinin Koruyucuları Kanal Dkanal d yayın akışı