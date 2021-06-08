8 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı | Komedi filmi Öldür Beni Sevgilim Star TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan Star'da akşam komedi filmi olan Öldür Beni Sevgilim ekranlarda oluyor. İşte 8 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı

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Star TV yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 8 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışına yer verdik. Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan kanalda hemen ardından sevilen diziler Yüksek Sosyete ve Kaçak Gelinler dizilerinin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Akşam ise başrollerinde Murat Boz, Seda Bakan, Açelya Topaloğlu'nun olduğu komedi filmi Öldür Beni Sevgilim izleyiciyle STAR'da buluşuyor... 8 HAZİRAN 2021 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI 07.00 Mesut Yar ile Bugün 09.45 Yüksek Sosyete 11.15 Kaçak Gelinler 13.15 Gerçeğin Peşinde 16.15 Güzel Köylü 18.30 Star Haber 20.00 Öldür Beni Sevgilim 22.30 Öldür Beni Sevgilim star tvstar yayın akışı