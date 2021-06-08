2021 İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024906502021 İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024530198 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Kılıbık FOX TV'de2021 İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024530552021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069713472021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069516522021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069514582021 Selçuk Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089523082021 Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1033503962021 Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 111550724
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8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | İnci Han'ı terk edecek mi? Masumlar Apartmanı TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 09.00'da Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi ekranlarda olurken akşam sevilen dizi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | İnci Han'ı terk edecek mi? Masumlar Apartmanı TRT 1'de

Ekranların sevilen kanalları arasında yerini alan TRT 1'de bugün hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Güne Vuslat dizisinin tekrar bölümleriyle başlayan TRT 1'de 14.00'da Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı izleyiciyle buluşuyor. İşte 8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

8 HAZİRAN 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.50 Vuslat

09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Kalk Gidelim

14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17.00 Anneler

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

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