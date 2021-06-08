8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | İnci Han'ı terk edecek mi? Masumlar Apartmanı TRT 1'de

Ekranların sevilen kanalları arasında yerini alan TRT 1'de bugün hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Güne Vuslat dizisinin tekrar bölümleriyle başlayan TRT 1'de 14.00'da Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı izleyiciyle buluşuyor. İşte 8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

8 HAZİRAN 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.50 Vuslat

09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Kalk Gidelim

14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17.00 Anneler

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı