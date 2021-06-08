8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | İnci Han'ı terk edecek mi? Masumlar Apartmanı TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 09.00'da Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi ekranlarda olurken akşam sevilen dizi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...
Ekranların sevilen kanalları arasında yerini alan TRT 1'de bugün hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Güne Vuslat dizisinin tekrar bölümleriyle başlayan TRT 1'de 14.00'da Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı izleyiciyle buluşuyor. İşte 8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...
8 HAZİRAN 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.50 Vuslat
09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10.15 Türkan Hanım'ın Konağı
12.00 Kalk Gidelim
14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17.00 Anneler
19.00 Ana Haber
20.00 Masumlar Apartmanı