8 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
8 Haziran 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 8 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba maç programı...
8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
8 Haziran 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
16:00
Galatasaray - Samsunspor
TFF Elit U14 Ligi
GS TV
16:00
Uganda - Nijer
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
18:00
Adana Demirspor - Galatasaray
TFF Elit U17 Ligi 3.'lük Maçı
A Spor
19:00
Gabon - Moritanya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Kongo - Gambiya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
19:00
Tanzanya - Cezayir
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
21:00
Beşiktaş - Altınordu
TFF Elit U17 Ligi Final
A Spor
21:00
İzlanda - Belarus
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
21:30
Telekom Bonn - Bayern Münih
Almanya Basketbol Bundesliga Play-Off Yarı Final
Bilyoner TV
21:45
Belçika - Polonya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Galler - Hollanda
UEFA Uluslar Ligi
CBC Sport, S Sport, S Sport Plus
22:00
Benin - Mozambik
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV
22:00
Sudan - Demokratik Kongo
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV