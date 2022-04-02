8 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba maç programı...

8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Haziran 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

16:00

Galatasaray - Samsunspor

TFF Elit U14 Ligi

GS TV

16:00

Uganda - Nijer

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

18:00

Adana Demirspor - Galatasaray

TFF Elit U17 Ligi 3.'lük Maçı

A Spor

19:00

Gabon - Moritanya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Kongo - Gambiya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

19:00

Tanzanya - Cezayir

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

21:00

Beşiktaş - Altınordu

TFF Elit U17 Ligi Final

A Spor

21:00

İzlanda - Belarus

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:30

Telekom Bonn - Bayern Münih

Almanya Basketbol Bundesliga Play-Off Yarı Final

Bilyoner TV

21:45

Belçika - Polonya

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Galler - Hollanda

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus

22:00

Benin - Mozambik

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV

22:00

Sudan - Demokratik Kongo

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV