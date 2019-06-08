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8 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

EURO 2020 ELEMELERİ- H Grubu21.45 TÜRKİYE - Fransa16.00 İzlanda - Arnavutluk19.00 Moldova - Andorra- C Grubu19.00 Estonya - Kuzey İrlanda21.45 Beyaz Rusya -...

8 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

EURO 2020 ELEMELERİ

- H Grubu

21.45 TÜRKİYE - Fransa

16.00 İzlanda - Arnavutluk

19.00 Moldova - Andorra

- C Grubu

19.00 Estonya - Kuzey İrlanda

21.45 Beyaz Rusya - Almanya

- E Grubu

16.00 Hırvatistan - Galler

19.00 Azerbaycan - Macaristan

- I Grubu

19.00 Rusya - San Marino

21.45 İskoçya - Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 Belçika - Kazakistan

- J Grubu

19.00 Finlandiya - Bosna-Hersek

19.00 Ermanistan - Lihtenştayn

21.45 Yunanistan - İtalya

ERKEK VOLEYBOL CEV AVRUPA ALTIN LİGİ

- A Grubu

14.00 Türkiye - Slovakya

DHA

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