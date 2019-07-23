8 ilde operasyon düzenlendi: 10 kişi gözaltında

Kütahya merkezli 8 şehirde FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi ve 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınc tarafından, Fethullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki "mahrem askeri yapılanmasının" deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen şüpheli kişiler hakkında yakalama kararı verildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kocaeli, Erzurum, Isparta ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda muvazzaf astsubaylar S.G, M.A, N.T, M.K.Ş, İ.K, ve H.A. ile daha önce astsubay iken TSK'den ihraç edilen Y.Ö, C.E, H.K, E.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.