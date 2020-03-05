8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 95 gözaltı

BATMAN merkezli 8 ilde, 700 polisin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda, 95 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis oynattıkları, oynanmasına aracılık ettikleri, yasa dışı bahisten sağlanan parayı aktarmak için banka hesaplarını kullandırdıkları öne sürülen 95 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi öncülüğünde kent merkezli Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Karabük, Bitlis ve Ardahan'da belirlenen adreslere 700 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 95 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız 3 tabanca, ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 kurusıkı ve mermiler ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 47 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: DHA