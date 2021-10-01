Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

8 KASIM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

00:00

Birmingham Legion - Pittsburgh RH

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



00:15

Benfica - Braga

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



00:15

Bahia - Sao Paulo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



00:15

Sampaio Correa - Brasil de Pelotas

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



00:15

Vila Nova - Guarani

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

00:15

Libertad - Guarani

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV



00:30

Cobresal - Everton DV

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



02:00

Colorado Rapids - Los Angeles FC

MLS

Bilyoner TV



02:00

LA Galaxy 2 - Minnesota United

MLS

Bilyoner TV



02:00

Portland Timbers - Austin FC

MLS

Bilyoner TV



02:00

SJ Earthquakes - FC Dallas

MLS

Bilyoner TV



02:00

Kansas City - Real Salt Lake

MLS

Bilyoner TV



02:00

Vancouver W.Caps - Seattle Sounders

MLS

Bilyoner TV



02:00

Universidad Nacional - Cruz Azul

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



02:30

Ceara - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



02:30

Ponte Preta - CRB

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



02:30

Cerro Porteno - Sol De America

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV



03:00

Calera - Huachipato

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



04:06

Santos Laguna - Atl. San Luis

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



21:00

Helsingor - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Ac. Clinceni - Rapid Bükreş

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



23:00

Tenerife - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV