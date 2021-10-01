8 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
8 Kasım 2021 Pazartesi günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 8 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
8 KASIM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
8 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
00:00
Birmingham Legion - Pittsburgh RH
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
00:15
Benfica - Braga
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
00:15
Bahia - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
00:15
Sampaio Correa - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
00:15
Vila Nova - Guarani
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
00:15
Libertad - Guarani
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
00:30
Cobresal - Everton DV
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
02:00
Colorado Rapids - Los Angeles FC
MLS
Bilyoner TV
02:00
LA Galaxy 2 - Minnesota United
MLS
Bilyoner TV
02:00
Portland Timbers - Austin FC
MLS
Bilyoner TV
02:00
SJ Earthquakes - FC Dallas
MLS
Bilyoner TV
02:00
Kansas City - Real Salt Lake
MLS
Bilyoner TV
02:00
Vancouver W.Caps - Seattle Sounders
MLS
Bilyoner TV
02:00
Universidad Nacional - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
02:30
Ceara - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
02:30
Ponte Preta - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
02:30
Cerro Porteno - Sol De America
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
03:00
Calera - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
04:06
Santos Laguna - Atl. San Luis
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
21:00
Helsingor - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Ac. Clinceni - Rapid Bükreş
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
23:00
Tenerife - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV