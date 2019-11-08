  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. 8 Kasım Cuma dolar ne kadar?

8 Kasım Cuma dolar ne kadar?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor.

Dolar dün 5,75 seviyelerdeydi. Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Bugün ise dolar güne 5.76 seviyesinde başladı. Gün içerisinde ise hareketliliğin yaşanacağı söyleniyor.

 

 

08 Kasım 2019 Cuma 09:39

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
8 Kasım Cuma dolar ne kadar?
8 Kasım Cuma dolar ne kadar?
Nuray Sayarı'dan aşk isteyenlere özel ritüel
Nuray Sayarı'dan aşk isteyenlere özel ritüel
Mevlid kandili mesajları nedir? Mevlid kandili mesajları 2019 resimli kısa ve öz
Mevlid kandili mesajları nedir? Mevlid kandili mesajları 2019 resimli kısa ve öz
Mevlid Kandili'nde neler yapılır Diyanet? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?
Mevlid Kandili'nde neler yapılır Diyanet? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?
Meteorolojiden üç günlük hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteorolojiden üç günlük hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Nihat Hatipoğlu'ndan Mevlit Kandili oruca nasıl niyet edilir videosu!
Nihat Hatipoğlu'ndan Mevlit Kandili oruca nasıl niyet edilir videosu!
Bülent Arınç'tan geri vites: ''Cumhurbaşkanı'mızın eleştiren konuşmasını saygıyla takdirle karşılıyorum''
Bülent Arınç'tan geri vites: ''Cumhurbaşkanı'mızın eleştiren konuşmasını saygıyla takdirle karşılıyorum''
GS TV spikerinden canlı yayında ilginç yorum: ''5'e razıydık''
GS TV spikerinden canlı yayında ilginç yorum: ''5'e razıydık''
Ahmet Davutoğlu'dan Ali Babacan ile kuracağı parti hakkında açıklama: ''Mümkün olmadı''
Ahmet Davutoğlu'dan Ali Babacan ile kuracağı parti hakkında açıklama: ''Mümkün olmadı''
Avcılar'daki korkunç kaza anı kameralara böyle yansıdı
Avcılar'daki korkunç kaza anı kameralara böyle yansıdı