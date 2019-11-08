8 Kasım Cuma dolar ne kadar?
Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor.
Dolar dün 5,75 seviyelerdeydi. Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Bugün ise dolar güne 5.76 seviyesinde başladı. Gün içerisinde ise hareketliliğin yaşanacağı söyleniyor.
08 Kasım 2019 Cuma 09:39
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