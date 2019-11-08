8 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 8 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hülya Hanım ve gelini Dilan mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
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GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
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KAYNANALARIN PUANLARI
Hülya Kaynana:
Dilan Gelin: 5 puan (kendi gelini)
Melike gelin: 1 puan
Elif Gelin: 4 puan
Duygu Gelin: 2 puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: 5 puan (kendi gelini)
Melike Gelin: 2 puan
Dilan gelin: 1 puan
Duygu Gelin: 2 puan
Şaheste kaynana:
Melike Gelin 3 puan (kendi gelini)
Duygu gelin: 5 puan
Elif Gelin: 1 puan
Dilan Gelin: 2 puan
Aysel Kaynana:
Duygu gelin: 1 (kendi gelini)
Dilan gelin: 5 puan
Elif gelin: 1 puan
Melike gelin: 1 puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "13 Puanla Dilan" oldu Günün en düşük puanını ise "7 puanla Melike" aldı
Çeyrek altını alan gelin ise ⇒ Dilan oldu
BİLEZİKLERİ ALAN GELİN ⇒ DUYGU
ELENEN GELİN İSE ⇒ DİLAN
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