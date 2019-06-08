KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kavaklı Belediyesince düzenlenen 8. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ertuğrul Dağdeviren, başpehlivan oldu.

Kavaklı Korusu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 13 ayrı boyda 250 güreşçi mücadele etti.

Finalde Hüseyin Gümüşoğlu ile karşılaşan Ertuğrul Dağdeviren, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti.

Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, başpehlivan Dağdeviren'e kupasını verdi.

Organizasyonda İsmail Balaban, Ali Gürbüz ve Orhan Okulu gibi önemli isimlerin de yer aldığı 24 sporcu başpehlivanlık için mücadele etti.





Kaynak: AA