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​​​​​​​8 Mart 2022 İSKİ Pendik su kesintisi | Pendik sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre 8 Mart 2022 Salı günü Pendik'te 3 buçuk saat sürecek olan su kesintisi yaşanacak. Bunun üzerine vatandaşlar kesintinin olacağı mahalleleri ve suların ne zaman geleceğini merak ediyorlar. Peki Pendik sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter? ​​​​​​​8 Mart 2022 İSKİ Pendik su kesintisi olan mahaller haberimizde...

​​​​​​​8 Mart 2022 İSKİ Pendik su kesintisi | Pendik sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’ne su sağlayan isale hattında arıza meydana geldiği ve onarım yapılacağı ifade edildi. Buna göre 2 Mart Salı günü Pendik'te saat 10.28 ila 14.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Bunun üzerine vatandaşların suların ne zaman geleceğini araştırıyorlar. Peki  Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter? 8 Mart 2022 Salı İSKİ Pendik su kesintisi haberimizde... 

8 Mart 2022 İSKİ Pendik su kesintisi | Pendik sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

2 MART 2022 İSKİ PENDİK SU KESİNTİSİ 

8 Mart 2022 Salı günü Pendik ilçesinde 3 buçuk saat su kesintisi yaşanacak olan mahaller şöyle: 

Ahmet Yesevi Mahallesi

​​​​​​​8 Mart 2022 İSKİ Pendik su kesintisi | Pendik sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? PENDİK SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTER?

İSKİ'nin internet sitesinde ye alan bilgilere göre Pendik'te 8 Mart 2022 Salı günü yaşanacak olan su kesintisi saat 10.28'de başlayacak, saat 14.00'da sona erecek. 

8 Mart 2022 Salı 10.28 ila 14.00 saatleri arasında 3 buçuk saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:

Pendik: Ahmet Yesevi Mahallesi.

​​​​​​​8 Mart 2022 İSKİ Pendik su kesintisi | Pendik sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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