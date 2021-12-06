8 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 8 Mart 2022 Salı maç programı...

7 MART 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Mart 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

16:45

Al Wahda - Dubai

BAE Lig Kupası Yarı Final

Bilyoner TV

17:30

Dila Gori - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Bilyoner TV

19:15

Al Ain - Al Jazira

BAE Lig Kupası Yarı Final

Bilyoner TV

19:30

Saburtalo Tiflis - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

22:45

Partick - Queen of South

İskoçya Championship

Bilyoner TV

23:00

Bayern Münih - Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

cbcsport.tv, Exxen

23:00

Liverpool - Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

CBC Sport, Exxen