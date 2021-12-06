8 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
8 Mart 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 8 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 8 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 8 Mart 2022 Salı maç programı...
7 MART 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
8 Mart 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
16:45
Al Wahda - Dubai
BAE Lig Kupası Yarı Final
Bilyoner TV
17:30
Dila Gori - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Bilyoner TV
19:15
Al Ain - Al Jazira
BAE Lig Kupası Yarı Final
Bilyoner TV
19:30
Saburtalo Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
22:45
Partick - Queen of South
İskoçya Championship
Bilyoner TV
23:00
Bayern Münih - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
cbcsport.tv, Exxen
23:00
Liverpool - Inter
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sport, Exxen