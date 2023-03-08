8 Mart 2023 Çarşamba gününün döviz ve kur fiyatları! Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor!

8 Mart Çarşamba günü sabah saatleri itibariyle yatırımcıların gözü Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında. Yatırım için en güvenli mevduat araçlarından olan, Altın, Dolar ve Euro fiyatlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Piyasadaki son durumu merak eden yatırımcılar için Çarşamba günü itibariyle Altın, Euro ve Dolar fiyatları.

ALTINDA SON DURUM!

Hafta başında yükselmeye başlayan altın fiyatları yeni güne yönünü aşağı yöne çevirerek başladı. Gram altının alış fiyatı Çarşamba günü bin 101 TL 44 kuruş iken, satış fiyatı bin 101 TL 60 kuruş oldu.

Çeyrek altın alış fiyatı ise bin 831 TL olarak belirlenirken satış fiyatı bin 852 TL oldu.

Yarım altının alış fiyatı 3 bin 661TL, satış fiyatı 3 bin 705 TL.

Cumhuriyet altının bu Çarşamba günü itibariyle alış fiyatı 7 bin 554 TL, satış fiyatı ise 7 bin 668 TL'den işlem görüyor.

DOLAR VE EURO DA BUGÜN DURUM NE?

ABD Doları, 8 Mart Çarşamba sabah saatlerinde 18,92 liradan işlem görürken, Euro ise 19.92'den alıcı buluyor.

İngiliz Sterlini de 22,3769 lira dan işlem görüyor.