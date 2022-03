8 Mart Dünya Kadınlar Günü devrimci sözler 2022 | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları 2022

Birçok kişi merakla bu sene kutlanacak Kadınlar Günü için 8 Mart'ı bekliyor. Bu doğrultuda sevdikleri kişilere güzel mesajlar yollamak isteyenler internette 8 Mart Dünya Kadınlar Günü devrimci sözler 2022 şeklinde araştırmalar yapıyor. Kadınlar için oldukça özel olan bu anlamlı günde anlamlı mesajlara yer verdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları 2022 haberimizde...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DEVRİMCİ SÖZLER 2022

Kadınlar bugüne kadar tüm toplumlarda her türlü baskıya rağmen boyun eğmemiş ve her zaman mücadelelerini sergilemişlerdir. Bu yüzden her kadının yaşamı da aynı zamanda bir devrimdir. Bu doğrultuda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de devrimci mesajlar araştırılıyor. İşte devrimci Kadınlar Günü mesajları...

Kalkın hanımlar! Unutmayın ki sizlere ihtiyacımız var. Biz inanıyoruz ki Dünyanın yarısı sizseniz, kavganın da yarısı sizin olmanız gerekir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerli, hayatımda bir devrimsin. İyi ki varsın sevgilim. Kadınlar Günün kutlu olsun.

Kadın dediğin devrimci ruhuna sahip olacak ki, aşkı yaşayabilecek sol tarafında. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun.

Devrimler kusurların her birinin düzeltilmesidir. İhtilaller ise çoğu defa gücün el değiştirmesinden kaynaklıdır. Bu gücü kadınlar değiştirecek. Kadınlar Günü Kutlu olsun.

Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. Değişimin öncüsü kadınlar adın bu özel gününüzü kutluyorum

Ben her şeye dayanırım. Yokluğun olmasaydı eğer sitemde etmezdim ki geceye, sesin bende kalmamış olsaydı. Kadınlar Günün Kutlu olsun hayatım.

Aşık olduğun insana Nazım’ın hayalini kurmuş olduğu özgürlük duygusundan gelmektedir. Biliyorum ki bu aralar da genelimiz hasretinden prangalar eskitmiş olan Ahmed Arif gibi hissetmekteyiz. Kadınlar Günün kutlu olsun.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.



Rüyalarımın kadınına: Hayatımda olduğun için teşekkürler. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun bir tanem.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın. Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun. Seni çok seviyorum.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum, seni seviyorum! Kadınlar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Sen o kadar bir şey söylemeden gidersin ki; üstüne milyonlarca bir şey söylenir. Kadınlar günün kutlu olsun…

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim.

Sevgilim, bir gün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur... Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun.

Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır